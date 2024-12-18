Москва, 18 декабря, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Реакция ООН на убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является неприемлемой и лишь говорит о том, что структура действует в интересах Запада. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.

Иван Шилов ИА Регнум

17 декабря официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на убийство Кириллова лишь призвал все стороны конфликта к сдержанности, не осудив данный теракт напрямую.

«Реакция секретариата ООН — просто безобразие. Организация, которая должна всячески бороться с терроризмом, призывать страны к войне с этим злом XXI века, по сути, считает, что произошедшее на Рязанском проспекте — нормально. Такая реакция со стороны ООН совершенно неприемлема и не украшает эту организацию. Это также говорит о том, что секретариат во многом стал ручным и послушным органом в руках Запада, и прежде всего — США», — сказал Джабаров в беседе с газетой «Взгляд».

Он также отметил, что убийство произошло не на поле боя, где стреляют и открыто воюют друг с другом, поэтому должно восприниматься именно как теракт. Сенатор добавил, что окончательная позиция организации станет ясна после предстоящего заседания Совбеза ООН.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря. По данным следствия, взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.