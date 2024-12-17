Вашингтон, 18 декабря, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя заявление избранного президента Дональда Трампа о том, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит готовиться к сделке с российской стороной, заявил, что никто не может диктовать Киеву сроки переговоров.

Elfagr.org Госдеп США

«Никто из вне не может диктовать Украине, как и когда ей вступать в переговоры», — заявил чиновник журналистам на брифинге 17 декабря.

По мнению Миллера, киевский режим «заработал право принимать решения» о переговорах.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп призвал Зеленского готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Он добавил, что рассчитывает на урегулирование кризиса на территории Украины ещё до своей инаугурации в январе 2025 года.

Зеленский заявил о необходимости срочно усилить Украину в трёх направлениях: на поле боя, политически и геополитически.

Решения Запада по Украине стали сигналом о скорых мирных переговорах, считает депутат Верховной рады Артём Дмитрук. Украинский политик сообщил, что официальный отказ Германии от поставок крылатых ракет большой дальности Taurus и отправки военных для участия в боевых действиях на стороне Киева, а также действия Венгрии по блокировке 6 млрд евро из «Фонда мира» на оружие Украине имеют чёткое послание киевскому режиму.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В ноябре президент заявил, что вышеперечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.