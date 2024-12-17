Киев, 18 декабря, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно усилить Украину в трёх направлениях. К этому он призвал в интервью агентству «РБК-Украина».

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский, Трамп

«Главное, что нам нужно сейчас, — срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически», — высказал свою позицию Зеленский, подчеркнув, что все в Европе «должны объединиться в стремлении к справедливому миру на Украине».

Также он выразил надежду, что в новой команде Белого дома во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом должны поддержать это «общее единение».

Как сообщало ИА Регнум, Россия не примет предложения о заморозке конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании кризиса, заявил 16 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дональд Трамп призвал Зеленского готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Он добавил, что рассчитывает на урегулирование кризиса на территории Украины ещё до своей инаугурации в январе 2025 года. Трамп отметил, что он получил от Киева сигналы о стремлении к урегулированию конфликта, и сказал, что его команда намерена вступить в контакты с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

Решения Запада по Украине стали сигналом о скорых мирных переговорах, считает депутат Верховной рады Артём Дмитрук. Украинский политик сообщил, что официальный отказ Германии от поставок крылатых ракет большой дальности Taurus и отправки военных для участия в боевых действиях на стороне Киева, а также действия Венгрии по блокировке 6 млрд евро из «Фонда мира» на оружие Украине имеют чёткое послание киевскому режиму.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.