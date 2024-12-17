Киев, 17 декабря, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Решения Запада по Украине стали сигналом о скорых мирных переговорах. Об этом заявил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Артём Дмитрук 16 декабря.

Известия/Тарас Петренко

Украинский политик сообщил, что официальный отказ Германии от поставок крылатых ракет большой дальности Taurus и отправки военных для участия в боевых действиях на стороне Киева, а также действия Венгрии по блокировке €6 млрд из «Фонда мира» на оружие Украине имеют чёткое послание киевскому режиму.

«Это хороший сигнал для скорейшего мирного соглашения и плохой для любителей денег на крови», — говорится в публикации.

Кроме того, он отметил, что Европейский союз вряд ли и дальше будет финансировать и вооружать украинскую армию.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта на Украине, также «не может быть и речи» о вмешательстве НАТО в урегулирование кризиса. Он добавил, что нежелание киевского режима делать шаги к миру проявилось и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского перемирия и обмену пленными.

15 декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Руководитель правительства Венгрии уточнил, что Зеленский отверг эту инициативу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что на данный момент предпосылок для переговоров с Киевом нет. Условия России должны быть выполнены, сообщил он. Также он напомнил, что Зеленский запретил властям Украины вести переговоры с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.