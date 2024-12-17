Москва, 17 декабря, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Попытки запугать народ России терактами обречены, а высшее военно-политическое руководство Украины ждёт неминуемое возмездие, заявил во вторник, 17 декабря, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Известия/Павел Бедняков Дмитрий Медведев

Так он прокомментировал теракт, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, сообщили в секретариате Медведева.

«Попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии, посеять страх обречены. Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждёт неминуемое возмездие», — написал Медведев в телеграмме соболезнования.

Данный теракт — агония киевского режима, который из последних сил пытается оправдать своё существование перед западными хозяевами и оправдаться за катастрофическое положение на фронте, отметил также зампред Совбеза. Осознавая неизбежность военного разгрома, киевский режим наносит трусливые и подлые удары, добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате. Его мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Следователи рассматривают несколько версий подготовки теракта. Согласно первой из них, убийцы следили за подъездом, из которого вышел Кириллов, из арендованной квартиры напротив. Около 4 утра они поставили у дома самокат, а затем в бинокль наблюдали за домом. Также злоумышленники могли находиться в припаркованном во дворе автомобиле. Третья версия — взлом камер жилищного комплекса «Среда», что позволило убийцам подключиться к видеокамерам и в момент выхода жертвы подорвать бомбу.

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. 16 декабря, за день до гибели генерал-лейтенанта, Служба безопасности Украины сообщила об уголовном разбирательстве в отношении него. В украинском ведомстве утверждают, что Кириллов якобы отдавал приказы применять химические боеприпасы против ВСУ.