Москва, 17 декабря, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Теракт против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является агонией бандеровского режима на Украине, заявил 17 декабря заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

РИА Новости/Илья Питалев Игорь Кириллов

«Этот теракт — агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать своё никчемное существование перед западными хозяевами, продлить конфликт и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте», — отметил он в телеграмме соболезнований родным и близким погибшего.

Текст документа приводит секретариат зампредседателя Совбеза. Медведев пояснил, что киевский режим понимает неизбежность своего разгрома, в связи с чем совершать атаки в мирных городах.

Зампред СБ также подчеркнул, что попытки запугать народ РФ и остановить продвижение ВС России в зоне спецоперации обречены на провал.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы прогремел взрыв. В результате подрыва взрывного устройства погибли Игорь Кириллов и его помощник.

Согласно сведениям правоохранительных органов, бомбу заложили в электросамокате. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов). Председателю ведомства Александру Бастрыкину доложили о первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что российские следователи подозревают украинские спецслужбы в причастности к убийству Кириллова. Парламентарий добавил, что накануне СБУ для усиления пропагандистского эффекта предъявила обвинения начальнику войск РХБЗ.