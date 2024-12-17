Москва, 17 декабря, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В Москве сотрудники силовых ведомств изъяли записи с камер видеонаблюдения возле дома на Рязанском проспекте, где погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщил 17 декабря представитель экстренных служб столицы.

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«Изъяты видеоматериалы с места взрыва на Рязанском проспекте», — заявил источник в беседе с «РИА Новости».

Сообщается, что специалисты уже занимаются изучением изъятых материалов.

По данным Telegram-канала Baza, следователи также допросили охранников ЖК, чтобы выяснить, каким образом преступники следили за генерал-лейтенантом Кирилловым, а также когда и кем был оставлен самокат со взрывным устройством.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935873" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 17 декабря в Москве в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв

Ранее источник ИА Регнум сообщил о взрыве на Рязанском проспекте. Местные жители услышали взрыв, а затем увидели автомобиль и двоих мужчин, лежащих на земле без сознания.

Экстренные службы столицы проинформировали, что мощность взрывного устройства составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Территорию вокруг жилого дома, где произошёл взрыв, оцепили, на месте работают сапёры.

Погибший генерал Кириллов 17 декабря должен был провести брифинг Минобороны. Начальник войск РХБЗ известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. За свои трудовые заслуги Кириллов получил звание Героя Труда России и «Золотую Звезду». В списке его наград есть ордена «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвёртой степеней, а также «За военные заслуги».

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7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ сообщил, что киевский режим готовит провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне спецоперации. Также он доложил, что российская сторона в августе 2024 года выявила факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов.

В декабре 2023 года Кириллов информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.