Москва, 17 декабря, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Следствие разрабатывает версию о том, что за главой войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорем Кирилловым, убитым утром 17 декабря на Рязанском проспекте, могли следить из пустого дома, расположенного напротив места покушения. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум

«Дом напротив только сдался. Он стоит полупустой, люди ещё не заехали в квартиры. Окна этого дома выходят на подъезд, рядом с которым произошёл взрыв, убивший генерала и его помощника. Подъездные двери в дом всегда открыты, так как на многих этажах работают строители, поэтому ключ от домофона не требуется. Вход свободный. Сейчас в доме напротив обыскивают помещения на предмет оставленных преступниками улик», — рассказал собеседник агентства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935883" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Ранее ИА Регнум сообщало, что рано утром 17 декабря Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате подрыва взрывного устройства, заложенного в самокат, оставленный у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве. По словам местных жителей, электросамокат, стоящий без присмотра у входа в дом, никого бы не удивил.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/87Gprb2vX" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве

«Таких самокатов тут полно, их оставляют везде: на улице, в подъездах рядом с пустыми колясками», — рассказала одна из жительниц ЖК «Среда».

Местные жители очень напуганы произошедшим, покушение произошло, несмотря на наличие охраны и большого количества камер видеонаблюдения. Следователи уже допрашивают сотрудников охраны и изучают видео с места гибели Кириллова.