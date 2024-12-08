Вашингтон, 8 декабря, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в США хотел встретиться с кандидатом в госсекретари США Марком Рубио, но тот отказал. Об этом сообщает политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Андрей Ермак

Обозреватель отмечает, что советники избранного президента Дональда Трампа, в том числе избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, готовили справку о личности Ермака перед встречей, а тот презентовал себя в качестве посланника от главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Планировалась встреча… я даже сформулирую так: хотели с ним встречи. Ермак вообще хотел поехать в Америку, общаться с окружением Трампа сразу после выборов в США, в первую же неделю. Но тогда не удалось сформировать встречи. У определённых должностных лиц были вопросы, кто поедет, почему именно Ермак», — прокомментировала Забелина логику поведения американского политика Рубио.

По информации эксперта, сами встречи длились недолго, так как у американской стороны их было назначено немало.

Как передавало ИА Регнум, встреча украинской делегации с будущей администрацией Белого дома прошла 4 декабря в Вашингтоне. На следующий день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что Ермак получил от команды Трампа определённые указания.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства также напомнил об условиях разрешения кризиса, среди которых вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.

Российский лидер также отмечал, что переговоры по Украине должны быть основаны на реальности. Путин заявлял, что Москва даже после начала СВО стремилась завершить конфликт мирным путём, но Киев этого не захотел. Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с 2014 года, напомнил глава государства.