Москва, 18 февраля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Россия даже после начала спецоперации стремилась завершить конфликт на Украине мирным путём, но украинское руководство этого не захотело, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным.

РИА Новости/ Сергей Ильин Владимир Путин

Российский лидер отметил, что Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с 2014 года мирным путём. Несмотря на то что в 2015 году были подписаны Минские соглашения, руководство Украины не собиралось их выполнять, о чём открыто заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский, напомнил Путин.

«К России, как к гаранту соблюдений тех же самых Минских соглашений, обратились люди с Донбасса с просьбой о помощи. И мы от мирных инструментов перешли к инструментам военного характера. Но и тогда мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путём. И в Стамбуле договорились о параметрах этого возможного мирного соглашения», — сказал президент.

Вместе с тем глава государства напомнил о словах лидера фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии, который сказал, что военный конфликт мог бы закончиться полтора года назад, если бы украинская сторона не послушала тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Не знаю, хотят (власти Украины. — Прим. ред.) сегодня — пожалуйста, мы готовы к диалогу», — заключил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Москва не раз заявляла о готовности к переговорам с Киевом, однако украинские власти запретили их на законодательном уровне.

В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин заявил, что намерен добиться решения ситуации на Украине путём переговоров.

Президент подчёркивал, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию США. Теперь Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку, добавил президент.

По словам Путина, Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между их народами всё равно придут в норму.

Ранее в Кремле отмечали также, что никаких предпосылок к диалогу нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для России. Путин указывал на то, что Россия не отказывалась от переговоров, но украинская сторона должна прямо сказать, что готова к ним.

Когда в западных странах начинаются речи о необходимости переговоров по Украине, по сути, это предложение затишья в боевых действиях, и его цель — дать киевской армии возможность перевести дух, отмечал глава МИД России Сергей Лавров.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия открыта к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, но главное для России — достижение поставленных целей.

Он подчеркнул, что, как бы западные страны ни хотели поражения России в украинском конфликте, происходящее говорит об обратном. В России не раз на любом уровне, включая высший уровень — президента, — говорилось о важности достижения поставленных целей спецоперации, добавил представитель Кремля.

В свою очередь первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер в декабре заявил, что руководство США намерено вынудить Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для украинской стороны условиях.