Москва, 5 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Руководство киевского режима получило от команды избранного президента США Дональда Трампа определённые указания в рамках встречи в Вашингтоне, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Denes Erdos/AP/TASS Глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак

4 декабря руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, где провёл встречу с командой Трампа, на которой присутствовали избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог и потенциальный советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Я думаю, что конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию. Мы настаиваем на той позиции, которую озвучил президент России Владимир Путин, и наши условия будут однозначно защищать интересы и безопасность нашей страны. Я думаю, что команда Зеленского получила определённые указания», — сказал Чепа в беседе с «Лентой. ру».

Депутат также отметил, что команда Трампа сообщила Киеву о том, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом. Однако, по словам Чепы, киевский режим предупредили, что планам Зеленского по вступлению в НАТО не суждено сбыться.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что будущей администрации Белого Дома не стоит ждать лёгких переговоров с киевским режимом во главе с Зеленским. По его словам, украинская сторона настроена на продолжение вооружённого конфликта и будет тянуть с выборами президента Украины.

28 ноября президент России заявил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Владимир Путин также напомнил об условиях разрешения кризиса, среди которых вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.