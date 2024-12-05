Нью-Йорк, США, 5 декабря, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Киевский режим обсуждает с командой избранного президента США Дональда Трампа детали мирного урегулирования конфликта и планирует объявить о готовности к переговорам с Россией, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украинские официальные лица проводят переговоры на высоком уровне с новой администрацией Трампа, стремясь сократить разногласия по урегулированию конфликта ещё до вступления в должность избранного президента США», — указано в публикации от 4 декабря.

Уточняется, что 4 декабря руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, где провёл встречу с командой Трампа, на которой присутствовали избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог и потенциальный советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как передавало ИА Регнум, для выгодных переговоров по урегулированию конфликта Украине следует «хотя бы» вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года, заявил Ермак в статье для шведского издания Dagens industri. Он пояснил, что это якобы продемонстрирует готовность сторон прекратить боевые действия, а вступление Украины в НАТО поставит её в выгодную переговорную позицию.

Майк Уолц анализирует несколько предложений по разрешению украинского конфликта. В частности, рассматривается прекращение военных действий ВСУ на ранних стадиях переговоров, узнал телеканал СNN.

Также в начале декабря Центр восточных исследований OSW Report опубликовал первую версию плана Кита Келлога на тему урегулирования конфликта. В нём содержатся пять пунктов разрешения кризиса.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.