Москва, 5 декабря, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский решил ввести санкции против Грузии из-за злобы, поскольку она не повторила судьбу Украины. Об этом 4 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — написала она в Telegram-канале.

Ранее в этот же день Зеленский объявил о намерении подготовить Украиной санкции против властей Грузии за разгон участников митингов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября активизировались протесты в Тбилиси после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Также власти отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Правительство Грузии также заявило, что зачинщики беспорядков уже установлены. К вечеру 2 декабря силы специального назначения грузинской полиции полностью очистили от митингующих площадь перед парламентом Грузии в Тбилиси. Журналисты уточнили, что полицейские взяли демонстрантов в полуокружение с трёх сторон. Бойцы спецназа также использовали для вытеснения протестующих с площади слезоточивый газ и водомёты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с Майданом на Украине. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции».