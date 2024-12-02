Тбилиси, 2 декабря, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Силы специального назначения грузинской полиции полностью очистили от митингующих площадь перед парламентом Грузии в Тбилиси, сообщил 2 декабря телеканал «Рустави-2».

ТАСС/Александр Патрин

Журналисты уточнили, что полицейские взяли демонстрантов в полуокружение с трёх сторон. Бойцы спецназа также использовали для вытеснения протестующих с площади слезоточивый газ и водомёты.

Сотрудники полиции выстроились на середине проспекта Руставели, где находится парламент. Небольшое количество протестующих остаётся на значительном удалении от этого здания. При этом столкновений между полицейскими и демонстрантами не наблюдается.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.

Вечером 1 декабря у здания парламента в Тбилиси вновь собрались протестующие. Рано утром 2 декабря силы специального назначения грузинской полиции приступили к зачистке площади перед зданием парламента в Тбилиси. Правительство Грузии также заявило, что зачинщики беспорядков уже установлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с «майданом» на Украине. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля также добавил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.