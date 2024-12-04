Киев, 4 декабря, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Украина готовит ряд санкционных мер в отношении властей Грузии за разгон участников митингов. Об этом 4 декабря заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Мы разрабатываем наш правовой ответ и работаем с европейскими и другими партнёрами над конкретными действиями. Я дал поручение подготовить соответствующие решения о санкциях», — уточнил он в Telegram-канале.

По словам Зеленского, действующее правительство Грузии подталкивает страну «к явной зависимости от России».

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что европейские политики угрожали стране Майданом. Этой идее не суждено сбыться. Предпринятая попытка осуществить в стране очередную цветную революцию провалилась, подчеркнул он. Организаторы протестов, в том числе представители неправительственных организаций, не уйдут от ответственности, отмечал 3 декабря премьер Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с Майданом на Украине. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции».

С 28 ноября активизировались протесты в Тбилиси после того, как премьер Кобахидзе объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Также власти отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 1 декабря заявили, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. 2 декабря Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против Грузии. На такой шаг они пошли после применения силы к участникам беспорядков в Тбилиси.