Берлин, 4 декабря, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Для Евросоюза и Германии в том числе было бы абсурдом и выражением политической слабости отказываться от общения с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал 4 декабря немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе выступления в нижней палате парламента страны на критику в свой адрес после недавнего телефонного разговора с главой РФ.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

«Было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если ЕС и ФРГ просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведёт кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора», — пояснил Шольц депутатам.

При этом канцлер подчеркнул, что его позиция по конфликту на Украине разительно отличается от той, которой придерживается Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Берлин не разрешит Киеву наносить удары немецким вооружением вглубь территории России и не поставит Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил 4 декабря Олаф Шольц.

Канцер Германии в своём аккаунте в соцсети X опубликовал «послание» российскому президенту, где в очередной раз поклялся в поддержке Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России нет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев. Вместе с тем он подчеркнул, что в Москве отслеживают новости на эту тему. Песков также отметил, что Берлин продолжает свою линию на безусловную поддержку киевского режима.

Олаф Шольц раскрыл главе киевского режима Владимиру Зеленскому подробности своего телефонного разговора с Владимиром Путиным. Шольц позвонил Путину 15 ноября, и это был их первый за почти два года разговор. В ходе него Путин напомнил немецкому канцлеру об условиях Москвы, которые могут лечь в основу возможных договорённостей по Украине, и подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.