Вашингтон, 3 декабря, 2024, 01:12 — ИА Регнум. В Минобороны США заявили, что с начала работы администрации президента Джо Байдена общая сумма военной помощи Украине превысила 62 млрд долларов.

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Белый дом выделил более 62 млрд долларов на обеспечение безопасности Украины с момента вступления в должность президента Байдена, говорится в заявлении Пентагона.

Уточняется, что с 24 февраля 2022 года объём поддержки составил 61,4 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом 725 млн долларов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен 2 декабря.

В рамках нового пакета Вашингтон передаёт ВСУ очередную партию противопехотных мин, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, беспилотники и боеприпасы для борьбы с БПЛА. Также киевский режим получит от Белого дома противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и инструкторов.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своём аккаунте в соцсети X опубликовал «послание» российскому президенту Владимиру Путину, где в очередной раз поклялся в поддержке Украины.

Президент РФ отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые в этом участвуют.