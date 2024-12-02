Москва, 2 декабря, 2024, 12:25 — ИА Регнум. У России нет каких-либо ожиданий от визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев, но в Москве отслеживают новости на эту тему. Об этом 2 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита. Мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами. Мы внимательно отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счёт», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины. При этом он напомнил, что недавно состоялся первый за долгое время контакт президента РФ Владимира Путина с Шольцем.

Как передавало ИА Регнум, Шольц прибыл в Киев 2 декабря для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Этот визит в столицу Украины стал для него первым за последние 2,5 года. По данным Der Spiegel, на встрече с Зеленским канцлер затронет тему возможных переговоров по урегулированию конфликта и объявит о дополнительных поставках вооружений.

29 ноября Зеленский обсудил с Шольцем поддержку Киева со стороны Берлина, в первую очередь передачу средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Глава киевского режима также заявил, что канцлер ФРГ раскрыл ему подробности своего телефонного разговора с Путиным.

Шольц позвонил российскому лидеру 15 ноября, это был их первый за почти два года разговор. В ходе него Путин напомнил канцлеру об условиях Москвы, которые могут лечь в основу возможных договорённостей по Украине, и подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.