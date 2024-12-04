Берлин, 4 декабря, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Берлин не разрешит Киеву наносить удары немецким вооружением вглубь территории России и не поставит Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом после недавнего визита в Киев 4 декабря заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, канцлер заверил, что приложит все усилия для того, чтобы не произошло эскалации, конфликта между Россией и НАТО.

«Поэтому, на мой взгляд, мои решения остаются неизменно правильными: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое мы поставили, вглубь российской территории. Это же касается крылатых ракет», ― указал Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Визит канцлера стал первым за последние два с половиной года. В ходе визита он объявил о выделении новой помощи Украине в размере 650 млн евро. Новый пакет помощи включает танки Leopard 1, боевые беспилотные летательные аппараты и зенитно-ракетные комплексы Iris-T.

Шольц в своём аккаунте в соцсети X опубликовал «послание» российскому президенту Владимиру Путину, где в очередной раз поклялся в поддержке Украины. Он подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

В сентябре Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Taurus на Украину. Он сообщил о давлении, которое на него оказывают, требуя поставок Киеву дальнобойных ракет. По словам главы правительства ФРГ, он намерен оставаться на своих позициях.

После выдвижения на второй срок действующий канцлер Германии вновь отказал в поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus, но поддержал дальнейшее финансирование Украины за счёт заимствований из германского госбюджета. Такое заявление он сделал 25 ноября.