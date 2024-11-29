Берлин, 29 ноября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл главе киевского режима Владимиру Зеленскому подробности своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 29 ноября сообщил Зеленский.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

«Канцлер Германии сообщил о деталях своего звонка Путину», — написал глава киевского режима в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, он также обсудил с немецким канцлером поддержку Киева со стороны Берлина, в первую очередь передачу средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц позвонил президенту РФ 15 ноября и это был их первый за почти два года разговор. В ходе него Путин напомнил немецкому канцлеру об условиях Москвы, которые могут лечь в основу возможных договорённостей по Украине, и подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Глава государства в ходе разговора также назвал беспрецедентной деградацию отношений, уточнив, что произошло это из-за недружественных шагов с немецкой стороны. Позднее в Кремле заявили, что Путин и Шольц провели «подробный и откровенный обмен мнениями» по ситуации на Украине.

Путин 28 ноября рассказал, что ряд западных лидеров хочет возобновить контакты с Россией для обсуждения ситуации на Украине и общеевропейских вопросов, а Шольц стал первым из тех, кто прервал молчание. По словам президента РФ, стороны обменялись в ходе беседы мнениями и каждый остался при своём.