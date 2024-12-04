Москва, 4 декабря, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал о положении дел на Украине. Об этом 4 декабря на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

«О том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса», ― уточнила дипломат.

Захарова добавила, что беседа получилась очень интересной и масштабной — более 1,5 часа. Интервью выйдет на днях, указала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон заявил 4 декабря, что он записал в Москве интервью с министром иностранных дел России и оно в ближайшее время будет опубликовано. Журналист признался, что интервью получилось «абсолютно захватывающим».

Захарова опубликовала фото, на котором американский журналист берёт интервью у Лаврова. Пользователи в многочисленных комментариях отметили, что ждут от Лаврова «фееричного интервью» с большим нетерпением.

В феврале 2024 года Карлсон взял интервью у президента Владимира Путина. После этого журналист заявил, что только идиот может верить в намерения России напасть на Европу.

При этом Карлсон рассказал, что посольство США на Украине запретило главе киевского режима Владимиру Зеленскому давать ему интервью. Журналист пояснил, что более года его команда «заходила с разных сторон», общалась с окружением главы режима, но получала отказ.