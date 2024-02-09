Вашингтон, 9 февраля, 2024, 04:32 — ИА Регнум. После интервью с президентом России Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон заявил, что только идиот может верить в намерения РФ напасть на Европу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам журналиста, Россия и так огромная страна и не занимается экспансией.

«Я не должен говорить подобное из-за того, что идеологические лжецы, управляющие Госдепом, хотят сделать Путина Гитлером или японским императором. Это неправда, это глупость. Россия уже и так самая большая в мире», — сказал Карлсон в обращении, опубликованном на его сайте.

Журналист также развенчал слухи о том, что российские военные могут пойти на Польшу. Карлсон сказал, что «нужно быть идиотом», чтобы так думать.

«Этому нет доказательств», — сказал журналист, добавив, что политики и «лжецы» на Западе пытаются доказать обратное.

Такер Карлсон также признался, что у него сложилось впечатление о том, что Владимира Путина «глубоко ранит» отвержение Западом, в то время, как «европеизм» в Москве можно не только увидеть, но и почувствовать на уровне культуры.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, что бывший президент США Билл Клинтон в 2000 году называл потенциальную возможность вступления России в НАТО «интересной идеей» и говорил, что это возможно. Но после обсуждения со своей командой сказал, что «сейчас это невозможно».

Интервью Владимира Путина в соцсети X набрало более 10 млн просмотров за 50 минут с момента опубликования. Президент ответил почти на 60 вопросов.

Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию США. Теперь Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку. Об этом заявил Путин.