Москва, 4 декабря, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Посольство США на Украине запретило главе киевского режима Владимиру Зеленскому дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в опубликованном 3 декабря видео, которое было снято в Москве на фоне Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон

На видео журналист признался, что более года пытался взять интервью у Зеленского, команда журналиста «заходила с разных сторон», общалась с его окружением.

«Мы постоянно обсуждали это, но этим усилиям мешало правительство США. Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского, что он не можете давать интервью», — пояснил Карлсон.

Усилия журналиста так и не увенчались успехом.

Как сообщало ИА Регнум, Такер Карлсон 4 декабря рассказал, что прибыл в Москву для очередного интервью с политической элитой России. На этот раз он поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Карлсона, интервью выйдет в свет в ближайшее время, оно получилось «захватывающим».

В феврале Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. После интервью этого американский журналист заявил, что только идиот может верить в намерения РФ напасть на Европу.