Москва, 4 декабря, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Получивший ещё большую популярность после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, американский журналист Такер Карлсон заявил 4 декабря, что в ближайшее время выйдет интервью с ещё одним российским политиком — министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Gage Skidmore Такер Карлсон. Ведущий Fox News

«Мы вернулись в Москву. И вот почему», — подписал под видео на фоне Кремля Карлсон.

По признанию Карлсона, разговор с Лавровым закончился в ночь на 4 декабря.

Журналист отметил, что интервью в министром иностранных дел России получилось «абсолютно захватывающим».

Карлсон добавил, что интервью выйдет совсем скоро.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. После этого американский журналист заявил, что только идиот может верить в намерения России напасть на Европу.

Посольство США на Украине запретило главе киевского режима Владимиру Зеленскому давать интервью Карлсону. Журналист пояснил, что более года пытался взять интервью у Зеленского, команда журналиста «заходила с разных сторон», общалась с его окружением.