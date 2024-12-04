Такер Карлсон взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова
Такер Карлсон анонсировал выход захватывающего интервью с Сергеем Лавровым
Москва, 4 декабря, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Получивший ещё большую популярность после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, американский журналист Такер Карлсон заявил 4 декабря, что в ближайшее время выйдет интервью с ещё одним российским политиком — министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
«Мы вернулись в Москву. И вот почему», — подписал под видео на фоне Кремля Карлсон.
По признанию Карлсона, разговор с Лавровым закончился в ночь на 4 декабря.
Журналист отметил, что интервью в министром иностранных дел России получилось «абсолютно захватывающим».
Карлсон добавил, что интервью выйдет совсем скоро.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. После этого американский журналист заявил, что только идиот может верить в намерения России напасть на Европу.
Посольство США на Украине запретило главе киевского режима Владимиру Зеленскому давать интервью Карлсону. Журналист пояснил, что более года пытался взять интервью у Зеленского, команда журналиста «заходила с разных сторон», общалась с его окружением.