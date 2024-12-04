Москва, 4 декабря, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото, на котором американский журналист берёт интервью у главы внешнеполитического ведомствам Сергея Лаврова.

МИД РФ Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Журналист и дипломат сидят напротив друг друга, в кабинете светло. Учитывая, что ранее Карлсон сказал, что интервью закончилось в ночь на 4 декабря, стороны говорили довольно долго.

«Наберитесь терпения», — написала Захарова под фотографией.

Пользователи в многочисленных комментариях отметили, что ждут от Лаврова «фееричного интервью» с большим нетерпением.

Как сообщало ИА Регнум, Такер Карлсон признался, что интервью получилось «абсолютно захватывающим» и заверил, что оно выйдет в ближайшее время.

В феврале 2024 года Карлсон взял интервью у президента Владимира Путина. После этого журналист заявил, что только идиот может верить в намерения России напасть на Европу.

Посольство США на Украине запретило главе киевского режима Владимиру Зеленскому давать интервью Карлсону. Журналист пояснил, что более года его команда «заходила с разных сторон», общалась с его окружением.