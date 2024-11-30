Москва, 30 ноября, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Вашингтон старается использовать все возможности, чтобы помешать и навредить России, но у США ничего не получится, задачи спецоперации будут решены. Об этом заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Замминистра иностранных дел Сергей Рябков

Ранее американский президент Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 24 млрд долларов для нужд Украины. Рябков прокомментировал, что чиновников в США «жизнь ничему не учит».

«Впечатление такое, что принимающих решения в Белом доме жизнь ничему не учит и они используют все возможности, которые остаются даже у «хромых уток», для того чтобы навредить нам и помешать решить задачи спецоперации. Но у них это не получится», — заверил российский дипломат.

Сергей Рябков также добавил, то все «потуги» США вызывают возмущение и неприятие.

Как сообщало ИА Регнум, заявления действующего президента США Джо Байдена об ударах российских военных по украинским формированиям и о необходимости поддержки на этом фоне Киева являются агонией. Об этом 29 ноября заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Украина не имеет средств, чтобы переломить ситуацию на фронте, и не сможет победить в конфликте с Россией, если ничего не изменится, считает бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Российский лидер Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров РФ с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.

28 ноября Путин информировал, что в ночь на 28 ноября был нанесён комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников по объектам ВПК Украины, поражены 17 целей.

Вечером того же дня Джо Байден возмутился данному факту. Он повторно призвал принять срочные меры по поддержке Киева.