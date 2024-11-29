Москва, 29 ноября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Заявления действующего президента США Джо Байдена об ударах российских военных по украинским формированиям и о необходимости поддержки на этом фоне Киева являются агонией. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

TASS /AP Photo/Manuel Balce Ceneta Джо Байден

По словам депутата, глава Белого дома в этом случае возмущается ударами новейшим российским оружием по украинской армии, о которых не знала американская разведка и для которой оказались полной неожиданностью его возможности, в то время как переданные Киеву американские средства противовоздушной обороны оказались бессильны против этих систем.

«Я думаю, заявление Байдена — это агония, что слова Байдена — это только слова, которые с трудом будут подкрепляться реальными действиями, и сегодня и Европа это хорошо понимает, и [глава киевского режима Владимир] Зеленский это хорошо понимает», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

Чепа напомнил, что меморандум о передаче власти в США уже подписан. По его мнению, на этом фоне Байдену будет всё труднее вести политику затягивания Украины в больший виток эскалации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября Байден возмутился тем фактом, что российские военные нанесли ответные удары по позициям украинских формирований. Он также в связи с этим в очередной раз призвал поддержать Киев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 ноября прокомментировал слова Байдена. Представитель Кремля подчеркнул, что нанесённый в ночь на 28 ноября ВС РФ по объектам украинского военно-промышленного комплекса удар является ответной акцией на обстрелы России американскими ракетами.

В ночь на 28 ноября армия России нанесла комплексный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса с применением 90 ракет и 100 дронов. В результате этого было поражено 17 целей.