Киев, 29 ноября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Украина не имеет средств, чтобы переломить ситуацию на фронте, и не сможет победить в конфликте с Россией, если ничего не изменится. Об этом 29 ноября заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы переломить ход событий и изменить траекторию развития событий? Нет. И если так будет продолжаться, мы проиграем», — процитировала его британская газета Financial Times.

Кулеба также назвал сложной ситуацию для ВСУ на поле боя. Кроме того, он рассказал, что американские и европейские эксперты на встречах постоянно его спрашивают, на какие уступки готов Киев, и это злит бывшего министра.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября Кулеба заявил, что в случае согласия Киева на урегулирование конфликта на «неприемлемых условиях» на Украине начнутся беспорядки, что будет крахом для страны. Он опасается, что избранный президент США Дональд Трамп может вынудить украинское руководство пойти на уступки.

Обозреватель американского издания American Thinker Билл Понтон 26 ноября также спрогнозировал распад Украины по югославскому сценарию. При этом он отметил, что страна могла бы избежать конфликта, если бы оставалась нейтральной в отношении России и стран Запада.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября в очередной раз заявил, что Москва открыта для переговоров по урегулированию на Украине. Он отметил, что сообщил о предварительных условиях для мира в июне. Глава государства тогда в качестве условий в том числе назвал вывод украинских войск из российских регионов.