Вашингтон, 29 ноября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден на брифинге назвал возмутительными ответные удары ВС России по позициям украинской армии, пишет 29 ноября The Guardian.

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Это нападение возмутительно и служит ещё одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии», — заявил Байден.

Как отметило издание, ожидается, что политика избранного президента США Дональда Трампа приведёт к изменению планов в отношении Киева, получившего от Вашингтона почти $60 млрд на снабжение ВСУ с начала спецоперации России.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 ноября российская армия нанесли комплексный удар с применением 90 ракет и 100 дронов по объектам на Украине. Были поражены 17 целей, в том числе объекты ВСУ, военные заводы, объекты энергетики. Удар был нанесён в ответ на применение киевским режимом ракет по территории России.

Украинское издание «Общественное» 28 ноября сообщило, что ответная российская атака могла стать «последней каплей» для Украины. Жители страны могут начать требовать от властей идти на переговоры о мире с Москвой.