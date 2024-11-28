Астана, 28 ноября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В ночь на 28 ноября российские военные нанесли комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поразив 17 целей на контролируемой Киевом территории. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российский лидер напомнил о ракетных комплексах «Калибр», «Кинжал» и «Циркон», имеющихся на вооружении у Вооружённых сил РФ

«Сегодня ночью нами был нанесён комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников, поражено 17 целей — это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения», — заявил он на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Глава государства добавил, что Россия нанесла эти удары в качестве ответа на непрекращающиеся атаки американскими ракетами ATACMS по её территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября Путин рассказал, что российские военные за последние два дня запустили по целям в зоне спецоперации на Украине 100 ракет и 466 беспилотников. Глава государства также отметил, что на этом фоне Киев клянчит у своих хозяев разную военную технику.

Президент РФ также отметил, что Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны — участницы НАТО. В 2025 году это производство планируется увеличить на 25-30%, добавил он.

Путин уточнил, что власти Украины утратили легитимность, когда отменили выборы президента. Он подчеркнул, что представители Киева даже с юридической точки зрения не имеют права отдавать приказы войскам.