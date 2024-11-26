Москва, 26 ноября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Показатели надёжности самолётов Superjet идентичны характеристикам воздушных судов аналогичного класса, произведённых за рубежом. Об этом 26 ноября заявили в пресс-службе «Ростеха».

Дмитрий РогулинТАСС

Согласно статистике 2024 года, регулярность вылетов этого типа самолётов составляет 98%.

«В целом если посмотреть статистику авиационных инцидентов, то можно увидеть в ней самолёты всех производителей, включая Boeing, Airbus, Embraer», — отметили в госкорпорации.

Уточняется, что нельзя на основе статистики делать выводы о плохом качестве воздушных судов. Она лишь подтверждает незастрахованность даже самого хорошего судна от плохих погодных условий, а также ошибок пилотирования и обслуживания.

В комментарии «Интерфаксу» представитель госкорпорации добавил, что системы самолета Superjet-100 авиакомпании «Азимут», загоревшегося при посадке в аэропорту Антальи 24 ноября, в числе которых стойки шасси, отработали штатно. Предварительно, серьёзный удар получил левый двигатель, в следствии чего топливо частично вытекло из повреждённого элемента и загорелось на взлетно-посадочной полосе.

Как передавало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту в момент посадки. По словам пассажирки Евгении Лавриненко, в салоне почувствовали резкий удар, после чего отключилось электричество. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Предварительно, грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet произошла в результате сдвига ветра.

26 ноября Telegram-канал SHOT написал, что бортом управлял опытный командир воздушного судна (КВС) Владимир Чернов. Однако пока в качестве основной рассматривается версия о его ошибке: пилот не среагировал на сдвиг борта ветром, из-за чего самолёт ударился о взлётно-посадочную полосу.