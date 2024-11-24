Анкара, 24 ноября, 2024, 22:34 — ИА Регнум. В аэропорту Антальи в Турции загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Об этом сообщил авиационный портал HavaSosyalMedya.

Алексей Смышляев/ТАСС

Пожар начался на борту именно в момент посадки. Самолёт принадлежит компании «Азимут».

Предположительно, возгорание началось в двигателе судна.

Полоса, на которую приземлился борт, закрыта. Оперативные службы ведут борьбу с огнём.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт компании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга во Владивосток, совершил аварийную посадку в пункте назначения. Лайнер со 164 пассажирами на борту благополучно приземлился. Помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась. Однако из-за неисправности обратный рейс из Владивостока в Екатеринбург задержался на шесть часов.

Самолёт авиакомпании Utair совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). На борту лайнера, следовавшего из Тюмени в Новый Уренгой, находились 94 пассажира.