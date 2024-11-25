Анкара, 25 ноября, 2024, 03:25 — ИА Регнум. При посадке самолёта Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту турецкой Антальи произошёл резкий удар и отключилось электричество в салоне. Подробности происшествия «Известиям» рассказала одна из пассажиров загоревшегося самолёта Евгения Лавриненко.

(сс) Maarten Visser Самолёты в аэропорту Антальи, Турция

«Объявили посадку, самолёт слишком резко приземлился. Был резкий стук. Тишина, не включился свет. Все ударились: кто головой, кто чем. Тишина — и только капитан вызывает всю команду к себе», — сообщила Лавриненко.

По её словам, в самолёте при эвакуации началась паника и давка. Всё быстро заволокло дымом, был очень сильный запах горящего пластика, дышать было трудно. Люди спускались по надувному трапу.

Евгения Лавриненко добавила, что пожарные быстро приехали к горящему самолёту.

По версии другой пассажирки, в самолёте «загорелась задняя левая турбина».

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту именно в момент посадки.

Росавиация разбирается с инцидентом. Уточняется, что при возгорании самолёта никто не погиб. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Пассажиры загоревшегося при совершении грубой посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».

Более 20 рейсов были вынуждены приземлиться в других воздушных гаванях Турции. Самолёты перенаправляли в Измир, Даламан и другие города.

Грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet российской авиакомпании «Азимут» в турецкой Анталье произошла в результате сдвига ветра. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе перевозчика.