СК возбудил уголовное дело по факту возгорания самолёта в аэропорту Антальи
Москва, 25 ноября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания самолёта в аэропорту турецкой Антальи. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ведомства.
«Западным межрегиональным СУ на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сказано в заявлении.
По предварительным данным СК, причинённый в результате происшествия ущерб составил не менее 1 млн рублей.
Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту в момент посадки. По словам пассажирки Евгении Лавриненко, в салоне почувствовали резкий удар, после чего отключилось электричество.
Росавиация разбирается с инцидентом. Предварительно, грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet произошла в результате сдвига ветра. При возгорании самолёта никто не погиб. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».
Из-за инцидента более 20 рейсов были вынуждены приземлиться в других воздушных гаванях Турции. Самолёты перенаправляли в Измир, Даламан и другие города.