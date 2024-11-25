Москва, 25 ноября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания самолёта в аэропорту турецкой Антальи. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

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«Западным межрегиональным СУ на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сказано в заявлении.

По предварительным данным СК, причинённый в результате происшествия ущерб составил не менее 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту в момент посадки. По словам пассажирки Евгении Лавриненко, в салоне почувствовали резкий удар, после чего отключилось электричество.

Росавиация разбирается с инцидентом. Предварительно, грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet произошла в результате сдвига ветра. При возгорании самолёта никто не погиб. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».

Из-за инцидента более 20 рейсов были вынуждены приземлиться в других воздушных гаванях Турции. Самолёты перенаправляли в Измир, Даламан и другие города.