Москва, 26 ноября, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Самолётом Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут», загоревшимся после посадки в аэропорту Антальи, управляли командир воздушного судна (КВС) Владимир Чернов и стажёр Андрей Прядкин. Об этом 26 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Валерий Матыцин/ТАСС

«Посадку вёл Чернов, его характеризуют как опытного пилота. Однако сейчас в качестве основной рассматривается версия о его ошибке: КВС не среагировал на сдвиг борта ветром, из-за чего самолёт ударился о взлётно-посадочную полоса, после чего загорелся. Версия неокончательная», — сказано в материале канала.

Как утверждается, в кабине также присутствовал второй пилот Дмитрий Подрубилин. Он выполнял роль пилота-наблюдателя.

Как передавало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту в момент посадки. По словам пассажирки Евгении Лавриненко, в салоне почувствовали резкий удар, после чего отключилось электричество. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Предварительно, грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet произошла в результате сдвига ветра.

Авиакомпания «Азимут» приняла решение выплатить пассажирам рейса по 100 тыс. рублей. Общий ущерб от происшествия был оценён примерно в 2-3 млрд рублей.