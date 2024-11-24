Москва, 25 ноября, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet российской авиакомпании «Азимут» в турецкой Анталье произошла в результате сдвига ветра. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе перевозчика.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолёты

По заключению специалистов, 24 ноября грубая посадка борта, выполнявшего рейс А45 051 Сочи — Анталья, произошла в результате сдвига ветра.

После грубой посадки командир борта принял решение провести эвакуацию пассажиров по надувным трапам. Уточняется, что эвакуация прошла оперативно, никто не пострадал.

В авиакомпании добавили, что для отправки обратного рейса готовится резервный борт.

Как сообщало ИА Регнум, посольство РФ находится в тесном контакте с властями Турции по ситуации с пожаром на борту самолёта Superjet 100 в аэропорту Антальи. Российские дипломаты прибыли в аэропорт, информировала представитель МИД Мария Захарова. Всем пассажирам загоревшегося самолёта будет оказана необходимая помощь.

В аэропорту Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту именно в момент посадки. Предположительно, возгорание началось в двигателе.

Росавиация разбирается с инцидентом. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Из-за пожара на борту российского самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи более 20 рейсов были вынуждены приземлиться в других воздушных гаванях Турции. Самолёты перенаправляли в Измир, Даламан и другие города.