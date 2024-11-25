Анталья, Турция, 25 ноября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Часть россиян, которые были на борту загоревшегося при совершении посадки самолёта Sukhoi Superjet 100, покинула аэропорт Антальи. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе генконсульства России в Турции.

кадр из видео

«Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание», — указано в Telegram-канале диппредставительства.

Пассажиров, которые должны были отправиться в Россию обратным рейсом, разместили в гостинице на время ожидания резервного борта.

Отдельно турецкая сторона урегулировала вопрос с пропуском на территорию государства десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов. Генконсульство РФ продолжит оказывать содействие в дальнейшем оформлении документов.

Диппредставительство находится в контакте с турецкими коллегами и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. Связаться с дипломатами круглосуточно можно по телефону экстренной связи.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту в момент посадки. По словам пассажирки Евгении Лавриненко, в салоне почувствовали резкий удар, после чего отключилось электричество.

Росавиация разбирается с инцидентом. Предварительно, грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet произошла в результате сдвига ветра. Уточняется, что при возгорании самолёта никто не погиб. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».

Более 20 рейсов были вынуждены приземлиться в других воздушных гаванях Турции. Самолёты перенаправляли в Измир, Даламан и другие города.