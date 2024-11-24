Анкара, 25 ноября, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Из-за пожара на борту российского самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи более 20 рейсов были вынуждены приземлиться в других воздушных гаванях Турции. Самолёты перенаправляли в Измир, Даламан и другие города.

Richard Lewis Аэропорт Антальи

В Анталье аэропорт закрыт на принятие рейсов до 03:00 мск 25 ноября. ВПП, на которой произошло происшествие с российским лайнером, закрыта. Вылеты производятся с полосы для военных рейсов.

По данным аэропорта Антальи, прилетевшие из Стамбула самолёты направили в Даламан. Один из рейсов вернулся в Стамбул.

Самолёты из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы и других городов были вынуждены совершить посадку в Измире.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту именно в момент посадки. Самолёт принадлежит компании «Азимут». Предположительно, возгорание началось в двигателе.

Росавиация разбирается с инцидентом. Уточняется, что при возгорании самолёта никто не погиб. Пожар потушили. Эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Посольство РФ находится в тесном контакте с властями Турции по ситуации с пожаром на борту самолёта Superjet 100 в аэропорту Антальи. Российские дипломаты прибыли в аэропорт, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.