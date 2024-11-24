Анталья, Турция, 25 ноября, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Пассажиры самолёта Sukhoi Superjet 100, прилетевшего из Сочи и загоревшегося в аэропорту Антальи при совершении грубой посадки, готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут». Об этом «Известиям» рассказала одна из пассажиров.

Sukhoi SuperJet 100

Женщина сообщила, что возгорание самолёта произошло в течение минуты после резкой посадки, при которой почувствовался сильный удар.

Собеседница отметила, что находилась на первом месте и поэтому после выброса трапа первой покинула борт. Она подчеркнула, что пожарные прибыли на место быстро и оперативно потушили возгорание.

Сейчас пассажиры, которые находятся в аэропорту Антальи, готовят коллективный иск к авиакомпании. Точные претензии и требования пока не сообщаются.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту именно в момент посадки.

Из-за пожара на борту российского самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи более 20 рейсов были вынуждены приземлиться в других воздушных гаванях Турции. Самолёты перенаправляли в Измир, Даламан и другие города.

Грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet российской авиакомпании «Азимут» в турецкой Анталье произошла в результате сдвига ветра. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе перевозчика.