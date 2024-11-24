Москва, 24 ноября, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Росавиация разбирается с инцидентом, который произошёл с российским самолётом Superjet, прилетевшим из Сочи в Анталью и загоревшимся при посадке. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

Пивов/РИА Новости

Уточняется, что при возгорании самолёта никто не погиб. Всех пассажиров эвакуировали. Пожар потушили.

В минтрансе Турции сообщили, что из загоревшегося самолёта эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту Антальи в Турции загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту именно в момент посадки. Самолёт принадлежит компании «Азимут». Предположительно, огонь начался в двигателе судна.

Самолёт авиакомпании Utair совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). На борту лайнера, следовавшего из Тюмени в Новый Уренгой, находились 94 пассажира.