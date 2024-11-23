Москва, 23 ноября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. После долгожданного удара по Украине новейшим ракетным комплексом «Орешник» западные лидеры должны понимать, что Россия защитит себя и ей есть чем это сделать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Global Look Press/Frederic Kern/Keystone Press Agency

«Могу сразу сказать, что решение правильное по нанесению ударов и долгожданное. Мы много раз говорили, и все те, кто хотел услышать, они, наверное, для себя поняли. А тот, кто вопреки этому начал делать всё для наращивания эскалации, должен понимать — Россия себя защитит. И у нас есть чем это сделать», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Володин уточнил, что речь идёт в первую очередь о президенте США Джо Байдене, президенте Франции Эммануэле Макроне и немецком канцлере Олафе Шольце. Он добавил, что западные страны делают всё, чтобы «мир был ввергнут в пучину проблем».

«В Госдуме все понимают, что в ситуации вызовов, в ситуации эскалации, когда наносятся удары по нашим российским городам, надо отвечать. Ситуация действительно непростая, но ещё раз хочу сказать, что мы поддержим президента, мы со своей стороны будем делать всё возможное для того, чтобы наша страна себя не только могла защитить, но и обеспечить стабильное развитие», — также отметил депутат.

По словам Володина, решение Байдена по ATACMS делает хуже не только для сторон украинского конфликта, но и для самих американцев, европейцев и всего мира.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники выступило с утверждением, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

В ночь на 19 ноября российские силы ПВО сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. При этом шестая выпущенная ВСУ ракета была повреждена и упала в промзоне, никто не пострадал.

Вскоре после этого президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ударов западным оружием по территории России, которые противник пытался нанести ракетами ATACMS производства США и системами Storm Shadow производства Британии 19 и 21 ноября.

Глава государства отметил, что в ответ на эти действия Россия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Президент также рассказал, что в ходе этого была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул он.