Москва, 22 ноября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу Вооружённых сил и гражданам РФ в связи с ударами по российской территории дальнобойным оружием западного производства.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства решил проинформировать об обстановке в зоне специальной военной операции.

«Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил России, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения СВО, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства», — сказал он.

Глава государства уточнил, что 19 и 21 ноября были предприняты попытки нанести удары по военным объектам в Брянской и Курской областях. Для атак применялись западные системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS.

При этом, как отметил Путин, средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили нападения. Он подчеркнул, что цели, поставленные противником, достигнуты не были.

Кроме того, президент рассказал, что в ответ на эти атаки Вооружённые силы нанесли 21 ноября комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. По его словам, российские военные в боевых условиях испытали одну из новейших ракетных систем средней дальности, получившей название «Орешник».