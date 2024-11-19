Брянск, 19 ноября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

ВСУ нанесли удар шестью ракетами указанного типа, сказано в сообщении. Пять ракет было сбито расчётами систем С-400 и «Панцирь», шестая ракета повреждена.

«Сегодня ночью в 03:25 противником был нанесён удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтверждённым данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчётами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет сбиты, одна повреждена», — сказано в сообщении.

Фрагменты повреждённой ракеты упали на техническую территорию военного объекта. Возник пожар. Жертв и разрушений в результате падения фрагментов не было, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что уходящий президент США Джозеф Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

Обновить ядерную доктрину России Путин предложил 25 сентября. Агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.