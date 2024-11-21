Москва, 21 ноября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, заявил 21 ноября в ходе обращения президент России Владимир Путин.

РИА Новости / Михаил Климентьев

Ранее он сообщил, что Россия нанесла по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Был успешно поражён один из крупнейших оружейных комплексов на Украине. Удар наносился ракетами комплекса «Орешник».

«Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует», — подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего обращения Путин сообщил, что 19 ноября противник выпустил по российской территории шесть ракет ATACMS, а 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.

Президент заявил, что после ударов западными ракетами по территории РФ конфликт на Украине приобрёл глобальный характер.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ. Те, кто сомневаются, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул президент в ходе обращения.