Брюссель, 22 ноября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Совет Украина — НАТО проведет экстренное заседание по вопросу о применении Россией новейшей ракеты «Орешник», сообщило 22 ноября агентство France presse (AFP).

Global Look Press

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором он заявил об использовании баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которую назвали «Орешник». Её применили при массированном ударе по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Удар стал ответом, который Россия дала на атаки её территорий дальнобойными ракетами западного производства.

По информации AFP, проведение встречи назначено на 26 ноября. Участники заседания планируют обсудить удар «Орешником».

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Запад своими действиями добился от России ответного удара ракетой «Орешник». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал западные страны отнестись серьёзно к обновлению ядерной доктрины России и боевым испытаниям указанной ракеты.

Британская газета The Guardian написала, что удар «Орешником» приведёт к установлению нового статус-кво на Украине перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. В публикации проведена параллель между украинским конфликтом и войной Соединённых Штатов в Афганистане, после выхода из которой имидж американской военной мощи был «существенно подорван».

Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс написал, что ракета «Орешник» в ходе удара ВС РФ по заводу «Южмаш» в Днепропетровске доставила к цели все боеголовки. Наблюдатели предполагали, что удар по объекту был нанесен межконтинентальной баллистической ракетой, однако в итоге выяснилось, что речь идёт о баллистической ракете средней дальности.

В распоряжении ИА Регнум появилось видео, на котором, предположительно, показан удар ракетами «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На опубликованных кадрах видно, как несколько боевых блоков врезаются на большой скорости почти под прямым углом в землю.