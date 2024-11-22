Вашингтон, 22 ноября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Российская ракета «Орешник» в ходе удара ВС РФ по заводу «Южмаш» в Днепропетровске доставила все боеголовки к цели, отметил в своей публикации 22 ноября обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Наблюдатели предполагали, что удар по «Южмашу» был нанесен межконтинентальной баллистической ракетой, однако в итоге выяснилось, что речь идёт о баллистической ракете средней дальности, напомнил Экс.

«Похоже, одно орудие доставило все боеголовки», — отметил он.

Более тяжелые, чем прежние, баллистические ракеты с разделяющимися боеголовками представляют собой «уникальное и ужасающее» явление, добавил Экс.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября в ходе своего обращения президент Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ракета поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Баллистическая ракета «Орешник», которой ударили по «Южмашу», является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой», отметил военный обозреватель Александр Бутырин. Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете, добавил он.

Путин в ходе обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.