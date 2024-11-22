Запад добился атаки российской ракетой «Орешник» — Медведев
Медведев опубликовал видео удара ракетой «Орешник»: Запад получил, то чего хотел
Москва, 22 ноября, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Запад своими действиями добился от России ответного удара новейшей гиперзвуковой ракетой средней дальности «Орешник» по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. С таким заявлением 21 ноября выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Это то, чего вы хотели? Что ж, вы, чёрт возьми, добились своего! Атаки гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал Медведев на английском языке в соцсети X.
Также он опубликовал видео удара.
Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Вооружённые силы России нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, подчеркнул президент России Владимир Путин. По его словам, в минувшие дни против РФ было применено дальнобойное оружие западных стран. В этой связи конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, добавил глава государства. Испытания данной ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, отметил Путин.
Средств противодействия этому оружию пока не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов — это 2,5–3 км в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено, подчеркнул российский лидер.