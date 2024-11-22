Москва, 22 ноября, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Запад своими действиями добился от России ответного удара новейшей гиперзвуковой ракетой средней дальности «Орешник» по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. С таким заявлением 21 ноября выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Это то, чего вы хотели? Что ж, вы, чёрт возьми, добились своего! Атаки гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал Медведев на английском языке в соцсети X.

Также он опубликовал видео удара.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Вооружённые силы России нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, подчеркнул президент России Владимир Путин. По его словам, в минувшие дни против РФ было применено дальнобойное оружие западных стран. В этой связи конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, добавил глава государства. Испытания данной ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, отметил Путин.

Средств противодействия этому оружию пока не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов — это 2,5–3 км в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено, подчеркнул российский лидер.