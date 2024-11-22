Будапешт, 22 ноября, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Западу стоит серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины России и испытания гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», заявил 22 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Это не коммуникационная уловка. Когда такая страна, как Россия, что-то говорит по этой теме, это именно так и надо воспринимать», — сказал венгерский политик в эфире радио Kossuth.

Орбан отметил, что заявления в России и в других странах мира имеют разный вес. По его мнению, на Западе политика на 80% состоит из разговоров и на 20% из действий. По итогу все высказывания политиков не влекут никаких последствий.

Даже в вопросах войны многие политики Европы «легко разражаются тирадами», будто речь идёт лишь о внутреннеполитической словесной борьбе, заключил он.

Россия отправила сигнал Западу, применив для удара по Украине новые баллистические ракеты средней дальности, способные нести несколько боеголовок и развивать высокую скорость, заявил директор по военным наукам в Королевском институте объединённых служб, аналитическом центре в Лондоне Мэтью Сэвилл, его слова приводит Associated Press.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». По словам российского лидера, испытания системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.

19 ноября российский лидер подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Так, была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.