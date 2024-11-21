Днепропетровск, Украина, 21 ноября, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Соответствующее видео есть в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, как несколько боевых блоков врезаются на большой скорости почти под прямым углом в землю.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Испытания данной ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, подчеркнул глава государства.

«Орешник» является российским комплексом, оснащённым управляемым боевым блоком. Данный блок запускается к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты.

21 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что применение Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории является новой эскалацией конфликта.