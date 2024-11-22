Лондон, 22 ноября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Удар России по территории Украины новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник» приведёт к установлению нового статус-кво на Украине перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа, пишет британское издание The Guardian.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Ни Украина, ни Россия точно не знают, что предпримет Трамп, когда вступит в должность в январе. Но эскалация, происходящая сейчас, установит новый статус-кво на тот день, когда он станет президентом», — указано в публикации.

В статье проведена параллель между украинским конфликтом и войной США в Афганистане, после выхода из которой имидж американской военной мощи был «существенно подорван». Газета допускает разные варианты развития событий после прихода к власти Трампа, от «жёсткого торга» до «сдачи Украины на растерзание».

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу Вооружённых сил и гражданам России, в котором заявил, что в ответ на действия ВСУ российские войска нанесли 21 ноября комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины.

Он отметил, что в боевых условиях была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности. По словам президента, в указанном случае речь шла о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которая получила название «Орешник».

22 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что минобороны США выразило обеспокоенность пуском Россией новой гиперзвуковой ракеты «Орешник». А директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако заявил, что если «Орешник» действительно оснащён РГЧ ИН, то от его удара будет чрезвычайно сложно защититься.

При этом 6 ноября, после победы на выборах президента США, Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.